В Казани обвалилась крыша старинного особняка XIX века

В центре Старо-Татарской слободы в Казани обвалилась крыша старинного деревянного особняка, расположенного на улице Каюма Насыри. Здание, построенное в XIX веке, имеет статус объекта исторической среды и находится рядом с мечетью «Марджани».

Крыша дома провалилась внутрь. Построенное в XIX веке Валиуллой Ибрагимовым здание в 2023 году перешло в муниципальную собственность. Последний ремонт проводился в 2013 году. Причиной обрушения предварительно считается проседание крыши под тяжестью снега, начавшееся еще в 2019 году.

Очевидцы опубликовали фотографии и видео обрушения в социальных сетях.

Особняк является частью исторического наследия Старо-Татарской слободы — уникального района, сохранившего архитектуру и дух татарской культуры XIX века.