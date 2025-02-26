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В Казани обвалилась крыша старинного особняка XIX века

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Город
26 февраля 2025  13:46

В центре Старо-Татарской слободы в Казани обвалилась крыша старинного деревянного особняка, расположенного на улице Каюма Насыри. Здание, построенное в XIX веке, имеет статус объекта исторической среды и находится рядом с мечетью «Марджани».  

Крыша дома провалилась внутрь.  Построенное в XIX веке Валиуллой Ибрагимовым здание в 2023 году перешло в муниципальную собственность. Последний ремонт проводился в 2013 году.  Причиной обрушения  предварительно считается проседание крыши под тяжестью снега, начавшееся еще в 2019 году.  

Очевидцы опубликовали фотографии и видео обрушения в социальных сетях.

Особняк является частью исторического наследия Старо-Татарской слободы — уникального района, сохранившего архитектуру и дух татарской культуры XIX века.  

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