В Казани объявили о старте нового сезона лаборатории «Горожанин-ученый»

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Город
28 июня 2024  10:17
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани стартует новый сезон городской лаборатории «Горожанин-ученый», посвященный исследованию водных ресурсов города. В этом году программа расширяется за пределы Казанки, охватывая реки Волгу, Свиягу и Ноксу.

Участников ждут 10 занятий различного формата: от экскурсии в Музей реки в Свияжске до похода с экологом вдоль реки Ноксы.

Открытие лаборатории состоится 4 июля в 18:30 в амфитеатре на Черном озере. На открытии будут представлены подробности программы «Горожанин-ученый», а также пройдет дискуссия «Все реки попадают в океан» с участием ведущих экспертов в области экологии и гидрологии.

Организаторы проекта: команда Стратегии развития Казанки, Дирекция парков и скверов Казани, Мэрия Казани, Институт развития городов Татарстана при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РТ, КФУ и Государственного комитета по биоресурсам РТ.

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