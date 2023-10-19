В Казани очередная партия наркотиков не дошла до потребителей

Полученная оперативная информация позволила сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г.Казани задержать 23-летнего парня. У сотрудников полиции были основания полагать, что он причастен к совершению преступления. Дома у него был проведен обыск, во время которого оперуполномоченные обнаружили два пакетика с веществами неизвестного происхождения. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотиком – «мефедрон» общей массой около 3 гр. Кроме того, были найдены весы и множество зиппер-пакетиков для фасовки запрещенного товара.

Злоумышленник признался, что оборудовал тайник в чердачном помещении одного из домов в Приволжском районе. Полимерный пакет с порошкообразным веществом массой 20,7 грамм полицейские изъяли и отправили на исследование.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере». По решению Приволжского районного суда на время следствия он заключен под стражу.

Как напомнили в пресс-службе Управления МВД России по г. Казани, с 16 по 27 октября проходит II этап всероссийской оперативно-профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Обо всех фактах сбыта наркотиков либо их немедицинского потребления можно сообщить по телефонам: (843) 291-48-21 (дежурная часть), 291-20-02 (телефон доверия МВД по РТ) либо по номерам 02 (102 с мобильного), 052 (анонимно).