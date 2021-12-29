 В Казани одна из новых улиц Советского района получила название Новогодняя
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В Казани одна из новых улиц Советского района получила название Новогодняя

Уже появились улицы Январская, Волшебная, Чудесная, Сказочная и другие.

Город
29 декабря 2021  18:57
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани одна из новых улиц Советского района получила название Новогодняя. Об этом сообщает городская мэрия.

Также гуляя по Казани, теперь можно оказаться на улицах Январская, Волшебная, Чудесная, Сказочная, Хвойная, Тылсым (волшебство), Экият (сказка), Наратлы (сосновая), Урман (лес) и другие.

Ранее сообщалось, что в эом году в Казани появились 12 новых улиц. Так, улицы Адымнар, Истэлек, Ихсан, Манзара, Замана, Ирисовая, Бэлэкэч, Сказочная, Татлы, Душистая, Яран, Бахадир появились в жилмассиве «Брайт парк».

 

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