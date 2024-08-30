В Казани одновременно зарегистрировали 45 пар молодоженов

Сегодня Казань и Татарстан празднуют свой день рождения.

Ко Дню города и республики в Центре семьи «Казан» подготовили уникальное событие - массовую регистрацию брака, в которой приняли участие сразу 45 пар молодоженов.

Новоиспеченные семьи обменялись кольцами на сцене. Поздравить их прибыли не только родственники, но и популярные артисты, а также заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов и вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

- Давайте с вами договоримся, что через три года, в День Республики Татарстан, мы все так же встретимся на этой сцене, - предложила Лейла Фазлеева. - И каждый из вас похвалится своим опытом семейной жизни и уже рожденными детьми. Дорогие ребята, я вас поздравляю с созданием семьи, в добрый путь. Спасибо вам большое, что мы сегодня все можем стать частью ваших эмоций, ярких, теплых. Дорогие девочки, цените мужчин, которые рядом с вами. Сегодня они здесь на сцене. Когда стоят рядом с вами, расправляют плечи, улыбаются. Они точно понимают, что они опора семьи. Всегда помните, что самые лучшие мужчины и мужья всегда на этой земле появляются благодаря крыльям. А эти крылья – это ваша жена, ваша супруга, которая будет всегда рядом.