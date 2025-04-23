В Казани одобрен капитальный ремонт здания Госкомитета по закупкам

Государственная экспертиза выдала положительное заключение на проект капитального ремонта здания Госкомитета Татарстана по закупкам. Документ опубликован в едином реестре госэкспертиз.

Историческое здание на ул. Петербургской, 86 в центре Казани ждет масштабная реконструкция. В рамках проекта также запланировано комплексное благоустройство прилегающей территории.

Работы должны значительно улучшить условия работы сотрудников ведомства и сохранить архитектурный облик одного из старинных зданий столицы Татарстана. Сроки начала и окончания ремонта пока не уточняются.