В Казани одобрен капитальный ремонт здания Госкомитета по закупкам

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Город
23 апреля 2025  09:46

Государственная экспертиза выдала положительное заключение на проект капитального ремонта здания Госкомитета Татарстана по закупкам. Документ опубликован в едином реестре госэкспертиз.

Историческое здание на ул. Петербургской, 86 в центре Казани ждет масштабная реконструкция. В рамках проекта также запланировано комплексное благоустройство прилегающей территории.

Работы должны значительно улучшить условия работы сотрудников ведомства и сохранить архитектурный облик одного из старинных зданий столицы Татарстана. Сроки начала и окончания ремонта пока не уточняются.

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