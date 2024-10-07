В Казани официально дан старт отопительному сезону

В мэрии сообщили, что тепло начинает постепенно поступать в дома казанцев.

Первыми на подачу тепла заявки подали детские сады, школы и больницы. В жилых домах батареи станут теплыми в течение ближайших двух недель.

Если в квартире по-прежнему холодно, сообщить об этом можно по телефону горячей линии, а также через чат-бот «Моя Казань», где появился специальный раздел «Отопление в доме».

Как сообщили в городском комитете жилищно-коммунального хозяйства, решение о досрочном запуске тепла было принято в связи с прогнозируемым понижением среднесуточной температуры и многочисленными обращениями жителей, особенно от сотрудников социальных учреждений.

«Ночи в городе холодные, поэтому к утру здания остывают», — пояснили в комитете.

В течение двух недель после запуска системы отопления специалисты будут регулировать температурный режим.