В Казани ограничат движение из-за эстафеты ко Дню Победы

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Город
17 апреля 2025  17:39

В поселке Дербышки 30 апреля с 00:00 до 14:00 перекроют часть улиц в связи с проведением 83-й легкоатлетической эстафеты, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее постановление подписал глава исполкома Казани Рустем Гафаров.

Ограничения коснутся движения и парковки на улицах Советской (от Начальной до Халезова), Халезова (от Советской до Правды), Правды (от Халезова до Начальной) и Начальной (от Правды до Советской).

Мероприятие приурочено к юбилею Победы, а также к Году защитника Отечества, который объявлен в России в 2025 году указом президента Владимира Путина.

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