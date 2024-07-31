В Казани ограничат движение на части улиц Советского района

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Город
31 июля 2024  17:11

Комитет внешнего благоустройства Казани сообщил, что из-за строительства сетей теплоснабжения в августе будет введено ограничение движения для транспорта и пешеходов по ряду улиц Советского района.

Полностью ограничат движение по следующим адресам:

Ул. Аделя Кутуя от строения №118к1 до №118к2 с 1 сентября до конца года;
Ул. Аделя Кутуя от здания №118к1 и №159/1 до улицы Даурская с 12 августа до конца года.

Частичное ограничение коснется следующих адресов:

Вознесенский тракт – в районе строения №55г по улице Гвардейская с 12 августа до 30 сентября;
Вознесенский тракт – от здания №55г по улице Гвардейская до улицы Аделя Кутуя с 12 августа до 15 октября;
На улице Аделя Кутуя от Вознесенского тракта до строения №159/1 по улице Аделя Кутуя с 1 сентября до конца года.

Ранее мы писали об ограничении движения в связи с проведением праздника «Я выбираю небо» 3 августа.

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