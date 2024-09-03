В Казани ограничат движение на участках проспекта Победы и прилегающих улиц

В связи с реконструкцией водопроводных сетей с 10 сентября по 15 октября в Казани будет временно ограничено движение автотранспорта.
Городские власти рекомендуют водителям заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда указанных участков.
В администрации Вахитовского и Кировского районов объяснили, какие участки затронут ограничения:
- вблизи домов №43 и №45к1 на проспекте Победы
- в районе домов №№35, 38, 40а, 48, 56, а также вблизи зданий №42, 40а, 82, 70, 74, 45а, 47 на улице Братьев Касимовых
- в районе дома №28 на улице Рихарда Зорге