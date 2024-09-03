В Казани ограничат движение на участках проспекта Победы и прилегающих улиц

В связи с реконструкцией водопроводных сетей с 10 сентября по 15 октября в Казани будет временно ограничено движение автотранспорта.

Городские власти рекомендуют водителям заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда указанных участков.

В администрации Вахитовского и Кировского районов объяснили, какие участки затронут ограничения: