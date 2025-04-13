В Казани ограничат движение на улице Хади Такташа из-за форумов

С 15 по 17 мая и с 10 по 14 июня на участке от ул. Спартаковская до ул. Марселя Салимжанова будет запрещены движение и парковка транспорта. Исключение составят автомобили со спецпропусками от Дирекции спортивных и социальных проектов.

Причина ограничений:

Проведение международного форума «Россия – Исламский мир: KazanForum»

Организация форума министров образования

О мероприятии:

KazanForum – крупная деловая площадка, ежегодно собирающая:

✓ 20 000+ участников

✓ Представителей 87 стран

✓ Экспертов по исламскому банкингу и инвестициям

Проект постановления об ограничениях сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Водителям рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты.