В Казани ограничат движение опасных грузов во время крупных мероприятий

В столице Татарстана планируют запретить движение и стоянку транспорта, перевозящего особо опасные вещества, в дни ключевых событий 2025 года. Соответствующий проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе.

Ограничения введут:

– с 8 по 10 мая – в связи с празднованием 80-летия Победы;

– с 15 по 17 мая – на время форума «Россия – Исламский мир: KazanForum»;

– с 10 по 14 июня – в период проведения Международного форума министров образования;

– с 17 по 19 сентября – во время Kazan Digital Week.

Аналогичные меры ранее применялись в декабре 2024 года во время форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».