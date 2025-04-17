В Казани ограничат движение опасных грузов во время крупных мероприятий

news_top_970_100
Город
17 апреля 2025  11:45

В столице Татарстана планируют запретить движение и стоянку транспорта, перевозящего особо опасные вещества, в дни ключевых событий 2025 года. Соответствующий проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе.

Ограничения введут:
– с 8 по 10 мая – в связи с празднованием 80-летия Победы;
– с 15 по 17 мая – на время форума «Россия – Исламский мир: KazanForum»;
– с 10 по 14 июня – в период проведения Международного форума министров образования;
– с 17 по 19 сентября – во время Kazan Digital Week.

Аналогичные меры ранее применялись в декабре 2024 года во время форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

news_right_column_240_400
Новости
В 2024 году суды осудили почти 700 «телефонных террористов»
Рынок новостроек в России сократился на 14%, но Казань и Москва растут
В Казани ограничат движение опасных грузов во время крупных мероприятий
В Менделеевске создают новый парк «Камашево»
Майские выходные в Татарстане: как оплачивают труд в праздники
Юнус Каюмов: наш папа, наш герой
В Татарстане с 2026 года введут новые тарифы на электроэнергию
Библиотекам ни в коем случае нельзя уходить в самоизоляцию
Библиотекам ни в коем случае нельзя уходить в самоизоляцию