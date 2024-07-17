В Казани ограничат движение транспорта на улице Болотникова

news_top_970_100
Город
17 июля 2024  16:38
Автор:
Эндже Гарафиева

Как сообщает комитет внешнего благоустройства, с 20 июля по 20 августа будет частично перекрыта проезжая часть на участке от дома №22 по улице Ново-Светлой до здания №5 по улице Болотникова.

Ограничения движения связаны с проведением ремонтных работ по реконструкции ливневой канализации.

Ранее мы писали, что из-за строительства метро в Казани до февраля закроют проезд на улице Фучика. Также пешеходам и водителям запретят движение по Аэропортовской улице в Казани. Связано это с работами по обеспечению теплоснабжения строящегося жилого дома, сообщили в комитете внешнего благоустройства Казани.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани ограничат движение транспорта на улице Болотникова
Дислокация избирательных участков на территории г.Казани
Девять человек спасли во время пожара в Казани на улице Аббасова
Кафе «Дядя БО» в Балтасях закрыли из-за найденной кишечной палочки
Два представителя Татарстана стали выпускниками первой «Школы мэров»
70 км трамвайных путей в Казани остаются с предельным износом
В Татарстане началась уборочная кампания
65-летний мужчина в Татарстане провалился в колодец