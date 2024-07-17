В Казани ограничат движение транспорта на улице Болотникова

Как сообщает комитет внешнего благоустройства, с 20 июля по 20 августа будет частично перекрыта проезжая часть на участке от дома №22 по улице Ново-Светлой до здания №5 по улице Болотникова.

Ограничения движения связаны с проведением ремонтных работ по реконструкции ливневой канализации.

Ранее мы писали, что из-за строительства метро в Казани до февраля закроют проезд на улице Фучика. Также пешеходам и водителям запретят движение по Аэропортовской улице в Казани. Связано это с работами по обеспечению теплоснабжения строящегося жилого дома, сообщили в комитете внешнего благоустройства Казани.