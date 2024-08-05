В Казани ограничение движения по Мусина продлили до 15 сентября

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Город
5 августа 2024  16:06
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани продолжается реконструкция тепловода на улице Мусина. В связи с этим движение транспорта и пешеходов на участках от пересечения с Четаева до дома №54, а также от дома №54 на Четаева до здания №33а на Чистопольской будет ограничено до 15 сентября.

Напомним, что масштабные работы на магистральном тепловоде №17 связаны с его неудовлетворительным состоянием, за последние пять лет здесь было зафиксировано 16 повреждений. Всего же к новому отопительному сезону в Казани планируется заменить 30 км сетей отопления и горячего водоснабжения.

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