В Казани ограничили движение и парковку в связи с Играми БРИКС

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Город
19 июня 2024  14:00
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани временно ограничили движение и парковку транспорта на некоторых участках дорог в Ново-Савиновском и Приволжском районах. Это связано с проведением Игр БРИКС. 

До 23:59 28 июня ограничены движение и парковка транспорта на участке от улицы Хусаина Мавлютова до въезда через транспортный КПП Деревни Универсиады. Исключение составляют автомобили, оснащенные специальными пропусками по форме АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Кроме того, до 23:59 22 июня запрещена парковка вблизи дома №2 по улице Алексея Козина. 

Данные ограничения введены с целью обеспечения безопасности и удобства проведения мероприятий в рамках Игр БРИКС.

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