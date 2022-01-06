 В Казани ограничили вход для посетителей в ТЦ «Мега»
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В Казани ограничили вход для посетителей в ТЦ «Мега»

Жителей и гостей города пускали только по пять человек, а выпускали - по 30.

Город
6 января 2022  09:21
Автор:
Карина Кострулева

В Казани ограничили вход для посетителей в торговый центр «Мега». Жителей и гостей города пускали только по пять человек, а выпускали - по 30. Информация об этом появилась в городских сообществах во «ВКонтакте». 

Автор видео показал огромную очередь из людей, которая выстроилась в ТЦ «Мега». При этом температура воздуха в Казани днем не опускалась до 20 градусов мороза. 

В комментариях под видео отметили, что в городе еще много аналогичных торговых центров. 

«Не вижу проблем. В Казани полно ТЦ с аналогичными магазинами, кроме „Икея“. А морозиться — личный выбор стоящих в очереди», — подчеркнул один из пользователей.

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