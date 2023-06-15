 В Казани около 80% работодателей повысили зарплаты работникам
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В Казани около 80% работодателей повысили зарплаты работникам

В списке организаций, в которых повысились зарплаты, наибольшее количество составили IT- и строительные компании.

Город
15 июня 2023  18:40
Автор:
Валерий Саидов

В столице Татарстана за 2023-й около 80% работодателей повысили заработную плату своим сотрудникам. Об этом сообщает портал SuperJob.

По результатам опроса сервиса, менее полугода назад индексировали зарплату 49% казанских компаний, год-два назад – 10%, а 8% повысили зарплату более двух лет назад.

Сообщения о недавнем пересмотре зарплат от компаний малого бизнеса поступало на 18% чаще, чем от организаций крупного бизнеса (60% и 42% соответственно).

Среди компаний, повысивших зарплату своим сотрудникам за последние 6-12 месяцев, наибольшее число составили компании из сфер IT и строительной (29% и 24% соответственно).

Ранее «КВ» сообщали, что желаемый для казанцев размер пенсии повысился до 47,1 тыс. рублей. В исследовании приняли участие 31,7 тыс. респондентов.

 

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