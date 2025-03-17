В Казани определили даты весенних каникул для школьников в 2025 году

Весенние каникулы для школьников Казани в 2025 году пройдут с 24 по 31 марта. Однако точные даты могут варьироваться в зависимости от системы обучения, принятой в конкретных учебных заведениях. Об этом сообщило Министерство просвещения РФ.
Расписание каникул:
В школах, работающих по четвертной системе, каникулы начнутся 24 марта и продлятся до 31 марта.
В учебных заведениях с триместровой системой отдых запланирован с 5 по 13 апреля, после завершения пятого модуля.
Школы с гибридной системой также установят каникулы с 5 по 13 апреля.
Дополнительные выходные:
Помимо весенних каникул, школьники смогут отдохнуть в дни государственных праздников:
С 1 по 4 мая — в честь Дня весны и труда.
С 8 по 11 мая — в связи с празднованием Дня Победы.
Таким образом, весенний отдых для школьников Казани будет включать как традиционные каникулы, так и дополнительные выходные, что позволит ученикам восстановить силы перед завершением учебного года.