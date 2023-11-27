В Казани определили лидеров молодежных движений

Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века», который совместили со Слетом детских и молодежных общественных организаций «Первый в двадцать первом», подошел к концу. В рамках Слета более 500 молодых представителей 65 регионов продемонстрировали свои достижения в сфере молодежной политики.
За пять дней подростки прошли конкурсные испытания по 10 направлениям: ораторское мастерство, интеллектуальное лидерство, организационное лидерство, креативность, коммуникация, когнитивная гибкость, проектное мышление, мотивация, знания вопросов деятельности детских и молодежных общественных объединений и молодежной политики, опыт участия в деятельности детских и молодежных общественных объединений и реализации проектов. Также в рамках Слета они познакомились с татарской культурой и архитектурой Казани, поучаствовали в дебатах, установочных сессиях, мастер-классах, лекциях и тренингах.
В торжественной церемонии закрытия конкурса приняли участие почётные гости: председатель комитета по социальной политике Госсовета РТ Светлана Захарова, начальник отдела по работе с коллективными участниками и наставниками Движения Первых, руководитель Слёта «Первый в двадцать первом» Георгий Болотов, помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения Движения Первых в Татарстане Тимур Сулейманов, первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина, председатель комитета по делам детей и молодёжи исполнительного комитета города Казань Алия Загидуллина.
«Всероссийский слёт Движения «Первый в двадцать первом» стал важной площадкой обсуждения будущего конкурса «Лидер XXI века». Ребята выступили с инициативой объединения активистов различных общественных организаций под эгидой Движения Первых и масштабирования проекта на региональный и муниципальный уровень. Это действительно ценно, когда школьники и студенты не только предлагают инициативы, но и готовы участвовать в их реализации на местах», – подчеркнул Гуров.
«В Татарстане и, в целом, в стране создаются разные возможности, чтобы вы могли реализовать себя в разных направлениях. Раис РТ Рустам Минниханов на региональном уровне уделяет большое внимание молодежной политике. С 2018 года у нас создано отдельное Министерство по делам молодёжи РТ. Благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина реализуются большое количество федеральных проектов, направленных на разную категорию молодёжи. И эти возможности доступны для каждого. В этом зале более 500 человек – настоящих лидеров, которые активно пользуются этими ресурсами. Желаю вам удачи и новых побед», – отметила Мустафина.
Победители получили следующие призы: кубок-статуэтку, мерч, умную колонку и путевку с путешествием по России. Кроме того, участники Слета самостоятельно сформировали резолюцию, где изложили особый перечень норм и правил для детских и молодежных объединений внутри сообщества коллективных участников Движения Первых.
Например, добавить в состав Оргкомитета Конкурса 2024 года экспертов и победителей прошлых лет, сделать Конкурс флагманским проектом Движения Первых и дополнить его муниципальными и региональными отборочными этапами, поддерживать и совместно продвигать инициативы участников сообщества выпускников «Лидера XXI века».
Вот список победителей в каждой номинации, а также претендентов для получения специальных призов:
Номинация «Лидер детского/молодёжного общественного объединения 14–15 лет»:
1 место — Полина Д., Тамбовская область
2 место — Анастасия Ш., Смоленская область
3 место — Демид Д., Республика Татарстан
Специальный приз «Отзывчивое сердце» — Полина М., Нижегородская область
Специальный приз «Будущее России» — Лика М., Республика Татарстан
Специальный приз «Вдохновляющий делом» — Екатерина М., Омская область
Номинация «Лидер детского/молодёжного общественного объединения 16–17 лет»:
1 место — Кристина Р., Республика Татарстан
2 место — Полина О., Республика Татарстан
3 место — Алёна Н., Новгородская область
Специальный приз «Интеллектуальный лидер» — Малика Б., Республика Татарстан
Специальный приз «Ответственное лидерство» — Андрей М., Калужская область
Специальный приз «Командный игрок» — Ксения В., Удмуртская республика
Номинация «Лидер детского/молодёжного общественного объединения 18–25 лет»:
1 место — Семён Н., Республика Башкортостан
2 место — Вадим Л., Курская область
3 место — Дмитрий Г., город Москва
Специальный приз «Истоки лидерства» — Иван Г., Омская область
Специальный приз «Эрудиция и творчество» — Ксения Ш., Свердловская область
Специальный приз «Воля к достижениям» — Виктория С., Оренбургская область.
Номинация «Руководитель детского/молодёжного общественного объединения 18–35 лет»:
1 место — Батраз А., Северная Осетия-Алания
2 место — Александра Ч., Республика Саха (Якутия)
3 место — Анна Г., Нижегородская область.
Специальный приз «Высший пилотаж» — Алина А., Пермский край
Специальный приз «Мотиватор в будущее» — Максим С., Санкт-Петербург
Специальный приз «Душа команды» — Анна Ш., город Москва.