В Казани определили лидеров молодежных движений

Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века», который совместили со Слетом детских и молодежных общественных организаций «Первый в двадцать первом», подошел к концу. В рамках Слета более 500 молодых представителей 65 регионов продемонстрировали свои достижения в сфере молодежной политики.

За пять дней подростки прошли конкурсные испытания по 10 направлениям: ораторское мастерство, интеллектуальное лидерство, организационное лидерство, креативность, коммуникация, когнитивная гибкость, проектное мышление, мотивация, знания вопросов деятельности детских и молодежных общественных объединений и молодежной политики, опыт участия в деятельности детских и молодежных общественных объединений и реализации проектов. Также в рамках Слета они познакомились с татарской культурой и архитектурой Казани, поучаствовали в дебатах, установочных сессиях, мастер-классах, лекциях и тренингах.

В торжественной церемонии закрытия конкурса приняли участие почётные гости: председатель комитета по социальной политике Госсовета РТ Светлана Захарова, начальник отдела по работе с коллективными участниками и наставниками Движения Первых, руководитель Слёта «Первый в двадцать первом» Георгий Болотов, помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения Движения Первых в Татарстане Тимур Сулейманов, первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина, председатель комитета по делам детей и молодёжи исполнительного комитета города Казань Алия Загидуллина.

«Всероссийский слёт Движения «Первый в двадцать первом» стал важной площадкой обсуждения будущего конкурса «Лидер XXI века». Ребята выступили с инициативой объединения активистов различных общественных организаций под эгидой Движения Первых и масштабирования проекта на региональный и муниципальный уровень. Это действительно ценно, когда школьники и студенты не только предлагают инициативы, но и готовы участвовать в их реализации на местах», – подчеркнул Гуров.

«В Татарстане и, в целом, в стране создаются разные возможности, чтобы вы могли реализовать себя в разных направлениях. Раис РТ Рустам Минниханов на региональном уровне уделяет большое внимание молодежной политике. С 2018 года у нас создано отдельное Министерство по делам молодёжи РТ. Благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина реализуются большое количество федеральных проектов, направленных на разную категорию молодёжи. И эти возможности доступны для каждого. В этом зале более 500 человек – настоящих лидеров, которые активно пользуются этими ресурсами. Желаю вам удачи и новых побед», – отметила Мустафина.

Победители получили следующие призы: кубок-статуэтку, мерч, умную колонку и путевку с путешествием по России. Кроме того, участники Слета самостоятельно сформировали резолюцию, где изложили особый перечень норм и правил для детских и молодежных объединений внутри сообщества коллективных участников Движения Первых.

Например, добавить в состав Оргкомитета Конкурса 2024 года экспертов и победителей прошлых лет, сделать Конкурс флагманским проектом Движения Первых и дополнить его муниципальными и региональными отборочными этапами, поддерживать и совместно продвигать инициативы участников сообщества выпускников «Лидера XXI века».

Вот список победителей в каждой номинации, а также претендентов для получения специальных призов:

Номинация «Лидер детского/молодёжного общественного объединения 14–15 лет»:

1 место — Полина Д., Тамбовская область

2 место — Анастасия Ш., Смоленская область

3 место — Демид Д., Республика Татарстан

Специальный приз «Отзывчивое сердце» — Полина М., Нижегородская область

Специальный приз «Будущее России» — Лика М., Республика Татарстан

Специальный приз «Вдохновляющий делом» — Екатерина М., Омская область

Номинация «Лидер детского/молодёжного общественного объединения 16–17 лет»:

1 место — Кристина Р., Республика Татарстан

2 место — Полина О., Республика Татарстан

3 место — Алёна Н., Новгородская область

Специальный приз «Интеллектуальный лидер» — Малика Б., Республика Татарстан

Специальный приз «Ответственное лидерство» — Андрей М., Калужская область

Специальный приз «Командный игрок» — Ксения В., Удмуртская республика

Номинация «Лидер детского/молодёжного общественного объединения 18–25 лет»:

1 место — Семён Н., Республика Башкортостан

2 место — Вадим Л., Курская область

3 место — Дмитрий Г., город Москва

Специальный приз «Истоки лидерства» — Иван Г., Омская область

Специальный приз «Эрудиция и творчество» — Ксения Ш., Свердловская область

Специальный приз «Воля к достижениям» — Виктория С., Оренбургская область.

Номинация «Руководитель детского/молодёжного общественного объединения 18–35 лет»:

1 место — Батраз А., Северная Осетия-Алания

2 место — Александра Ч., Республика Саха (Якутия)

3 место — Анна Г., Нижегородская область.

Специальный приз «Высший пилотаж» — Алина А., Пермский край

Специальный приз «Мотиватор в будущее» — Максим С., Санкт-Петербург

Специальный приз «Душа команды» — Анна Ш., город Москва.