В Казани определили места для крещенских купаний

В Казани определи места для крещенских купаний. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Так, жители и гости столицы Татарстана могут окунуться на Крещение на берегу Волги в поселке Красная Горка, а также на озере Верхний Кабан, в поселке Борисково или около кафе «Сокол» на 8-й Давликеевской в поселке Мирный.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ напоминают о необходимости соблюдения дистанцию в 1.5 - 2 метров в очереди.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил создать все условия для традиционных крещенских купаний в республике. Он отметил, что что в республике крещенские купания всегда были организованы на достойном уровне.