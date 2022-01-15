 В Казани определили места для крещенских купаний
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В Казани определили места для крещенских купаний

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ напомнили о соблюдении социальной дистанции в 1,5 – 2 метра.

Город
15 января 2022  17:35
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани определи места для крещенских купаний. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ. 

Так, жители и гости столицы Татарстана могут окунуться на Крещение на берегу Волги в поселке Красная Горка, а также на озере Верхний Кабан, в поселке Борисково или около кафе «Сокол» на 8-й Давликеевской в поселке Мирный.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ напоминают о необходимости соблюдения дистанцию в 1.5 - 2 метров в очереди. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил создать все условия для традиционных крещенских купаний в республике. Он отметил, что что в республике крещенские купания всегда были организованы на достойном уровне.

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