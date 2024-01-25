В Казани организуют ярмарку вакансий для участников СВО и их семей

Посетителям ярмарки проведут консультации представители кадровых служб казанских предприятий. На мероприятии будут предложены вакансии, зарегистрированные в компьютерной базе данных. Специалисты службы занятости также окажут консультации по вопросам трудоустройства, профессионального обучения, профориентации и открытия собственного дела. Ярмарка вакансий пройдет по адресу: Казань, ул. Гагарина, д. 46, с 10 до 12 часов.