Посетителям ярмарки проведут консультации представители кадровых служб казанских предприятий. На мероприятии будут предложены вакансии, зарегистрированные в компьютерной базе данных. Специалисты службы занятости также окажут консультации по вопросам трудоустройства, профессионального обучения, профориентации и открытия собственного дела. Ярмарка вакансий пройдет по адресу: Казань, ул. Гагарина, д. 46, с 10 до 12 часов.
В Казани организуют ярмарку вакансий для участников СВО и их семей
Мероприятие будет организовано Центром занятости населения Татарстана завтра, 25 января, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.