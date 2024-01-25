В Казани организуют ярмарку вакансий для участников СВО и их семей

Мероприятие будет организовано Центром занятости населения Татарстана завтра, 25 января, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

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Республика
25 января 2024  08:46
Автор:
Владислав Косолапкин

Посетителям ярмарки проведут консультации представители кадровых служб казанских предприятий. На мероприятии будут предложены вакансии, зарегистрированные в компьютерной базе данных. Специалисты службы занятости также окажут консультации по вопросам трудоустройства, профессионального обучения, профориентации и открытия собственного дела. Ярмарка вакансий пройдет по адресу: Казань, ул. Гагарина, д. 46, с 10 до 12 часов.

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