В Казани остановили международных мошенников с мобильной сим-фермой

В Казани правоохранительные органы задержали группу мошенников, которые использовали мобильную сим-ферму для обмана россиян. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации полиции, данная сим-ферма функционировала в городе на протяжении нескольких недель. В ходе операции был задержан ранее судимый за мошенничество житель Новосибирска, который по указанию анонимного куратора наладил работу специального оборудования. Данное оборудование позволяло подменять номера абонентов из других стран на российские.

Злоумышленники применяли сим-бокс, GSM-шлюз и роутеры, скрытые внутри сабвуфера автомобиля. Мужчина регулярно перемещался по указанным адресу, активируя оборудование на время, а затем деактивировал его и переезжал на новое место.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».