news_header_top_970_100

В Казани оштрафовали водителя эвакуатора за дрифт у ТЦ Парк Хауса

news_top_970_100
Город
8 декабря 2023  17:28
Автор:
Виктория Осинина

25 ноября сотрудниками отделения по ИАЗ (по направлению розыска) полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Казани при мониторинге Telegram каналов был обнаружен видеоролик, в котором 20 ноября водитель автомобиль ГАЗЕЛИ (эвакуатор), дрифтовал на парковке ТЦ Парк Хаус. Сотрудниками полиции установлен государственные регистрационные знаки автоэвакуатора, а в дальнейшем и сам водитель 2000 года рождения.

28 ноября за «опасное вождение» на указанного водителя был составлен административный материал по части 1 статьи 12.15  КоАП РФ, за совершение которого предусмотрено административное наказание в виде штрафа в сумме 1500 рублей, сообщает Госавтоинспекция Казани.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Татарстанский Герой РФ Расим Баксиков: «У Путина еще много работы, ему рано уходить»
В Казани оштрафовали водителя эвакуатора за дрифт у ТЦ Парк Хауса
Ольга Павлова о решении Владимира Путина участвовать в выборах: «Это то, чего хочет народ»
Раис РТ о выдвижении Владимира Путина: Он является объединяющей силой для всех нас
Татарстанец ответит за попытку убийства и таран лодки с людьми
В московском Полпредстве РТ прошла встреча с 17 героями
В Казани за долг по штрафам полмиллиона машину отправили на спецстоянку
Госавтоинспекция Казани напоминает номер телефона для нештатных ситуаций в мороз