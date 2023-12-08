В Казани оштрафовали водителя эвакуатора за дрифт у ТЦ Парк Хауса

25 ноября сотрудниками отделения по ИАЗ (по направлению розыска) полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Казани при мониторинге Telegram каналов был обнаружен видеоролик, в котором 20 ноября водитель автомобиль ГАЗЕЛИ (эвакуатор), дрифтовал на парковке ТЦ Парк Хаус. Сотрудниками полиции установлен государственные регистрационные знаки автоэвакуатора, а в дальнейшем и сам водитель 2000 года рождения.

28 ноября за «опасное вождение» на указанного водителя был составлен административный материал по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, за совершение которого предусмотрено административное наказание в виде штрафа в сумме 1500 рублей, сообщает Госавтоинспекция Казани.