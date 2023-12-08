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В Казани оштрафовали водителя «Мерседеса» за езду по тротуару

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Город
8 декабря 2023  18:28
Автор:
Виктория Осинина

Сотрудниками отделения по ИАЗ (по направлению розыска) полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Казани во время просмотра телеграмм каналов был обнаружен видеоролик, в котором водитель автомобиля «Мерседес» ехал по тротуару на ул. Тукая в Казани. Сотрудниками полиции установлены государственные регистрационные знаки, а в дальнейшем и сам водитель 1989 года рождения. 

8 декабря за «движение по тротуару» на указанного водителя был составлен административный материал по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ, за совершение которого предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа в сумме 2000 рублей.

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