В Казани оштрафовали водителя «Мерседеса» за езду по тротуару

Сотрудниками отделения по ИАЗ (по направлению розыска) полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Казани во время просмотра телеграмм каналов был обнаружен видеоролик, в котором водитель автомобиля «Мерседес» ехал по тротуару на ул. Тукая в Казани. Сотрудниками полиции установлены государственные регистрационные знаки, а в дальнейшем и сам водитель 1989 года рождения.

8 декабря за «движение по тротуару» на указанного водителя был составлен административный материал по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ, за совершение которого предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа в сумме 2000 рублей.