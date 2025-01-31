В Казани осудили мошенников за обман банка «Зенит» на 30 млн рублей

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Город
31 января 2025  15:14

В Вахитовском суде Казани вынесли приговор семи мошенникам, которые обманули банк «Зенит» на сумму 30 миллионов рублей. 

По версии следствия, мошенники начали искать неактивные счета, после чего притворялись их владельцами и присваивали средства. Главной фигурой в этой схеме стала заведующая кассой отделения банка «Зенит» в Казани, Венера Зайнуллина. Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Шестеро её сообщников, среди которых оказался Петр Терентьев, известный по самому значительному эпизоду в деле на сумму 21 миллион рублей, получили различные сроки. Так, суд приговорил его к четырем годам условного наказания.

Другие подсудимые, на предыдущих заседаниях утверждавшие, что были лишь исполнителями, также получили наказания: Ильнур Мирзин – четыре года в исправительной колонии общего режима, Ленар Саттаров – 4,6 года, Темиров Аюб – 4,3 года, Ислам Шакиров – пять лет и Наталья Салдаева – четыре года колонии.

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