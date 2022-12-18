В Казани осудят администратора магазина, из-за которой рабочий лишился руки

В Казани осудят администратора магазина, которая обвиняется в нарушении требования охраны труда. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, администратор магазина допустила 24-летнего рубщика мяса к работе с мясорубкой на загрузочном бункере. При этом у мясорубки не было детали для защиты рук. Кроме того, женщина не провела с рабочим инструктаж.

Во время работы парень пытался достать застрявшее в бункере мясо и ему оторвало правую кисть.

Свою вину администратор не признала.