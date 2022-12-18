 В Казани осудят администратора магазина, из-за которой рабочий лишился руки
news_header_top_970_100

В Казани осудят администратора магазина, из-за которой рабочий лишился руки

Свою вину женщина не признала.

Город
18 декабря 2022  14:45
Автор:
Роза Габитова

В Казани осудят администратора магазина, которая обвиняется в нарушении требования охраны труда. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, администратор магазина допустила 24-летнего рубщика мяса к работе с мясорубкой на загрузочном бункере. При этом у мясорубки не было детали для защиты рук. Кроме того, женщина не провела с рабочим инструктаж. 

Во время работы парень пытался достать застрявшее в бункере мясо и ему оторвало правую кисть. 

Свою вину администратор не признала.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Интерактивную программу на площади Азатлык в Челнах перенесли из-за непогоды
Президент Татарстана прибыл в Катар на государственный праздник
Водителей Казани предупредили о сильной гололедице
В Казани троллейбусы изменили схему движения из-за погодных условий
Трех артистов Мензелинского театра призвали в армию
В Казани осудят администратора магазина, из-за которой рабочий лишился руки
В Татарстане начали готовить спецтехнику к полевых работам 2023 года
В начале недели в Татарстане ожидается мокрый снег и ветер до 20 м/с