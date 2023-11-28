В Казани отчитались об исполнении бюджетов

28 ноября в ИА "Татар-информ" прошла пресс-конференция на тему "Исполнение консолидированного бюджета РТ, бюджета РТ, местных бюджетов за 10 месяцев 2023 года". Так, по состоянию на 1 ноября поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана составило 384,7 млрд рублей, в том числе в бюджет республики - 327,6 млрд рублей, в местные бюджеты - 57,1 млрд рублей. По объему мобилизованных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета РТ заняла шестую позицию среди субъектов РФ и лидирует в Приволжском Федеральном округе. Подробнее читайте в газете "Казанские ведомости".