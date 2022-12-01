В Казани отделения травматологии больницы №7 переполнены из-за гололеда

Три отделения травматологии казанской больницы № 7 переполнены пациентами, пострадавшими из-за гололедицы. Об этом сообщил травматолог-ортопед медучреждения Булат Зиатдинов.

По его словам, ухудшение погодных условий вызывает скачок травматизма, особенно ледяной дождь, прошедший на прошлой неделе.

Чаще всего люди получают травмы бессмысленно. Например, пенсионерки в возрасте 50+ вышли на улицу не по необходимости, а за молоком, тем самым травмировались, отметил врач.

«Закажите доставку. Ваша бабушка или мама останется с целой шейкой бедра», — добавил он.

В среднем в больницу доставляют по 12-18 человек в день. По этой причине растет нагрузка на персонал.