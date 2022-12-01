 В Казани отделения травматологии больницы №7 переполнены из-за гололеда
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В Казани отделения травматологии больницы №7 переполнены из-за гололеда

В среднем в медучреждение доставляют по 12-18 человек в день.

Город
1 декабря 2022  17:21
Автор:
Роза Габитова

Три отделения травматологии казанской больницы № 7 переполнены пациентами, пострадавшими из-за гололедицы. Об этом сообщил травматолог-ортопед медучреждения Булат Зиатдинов. 

По его словам, ухудшение погодных условий вызывает скачок травматизма, особенно ледяной дождь, прошедший на прошлой неделе. 

Чаще всего люди получают травмы бессмысленно. Например, пенсионерки в возрасте 50+ вышли на улицу не по необходимости, а за молоком, тем самым травмировались, отметил врач. 

«Закажите доставку. Ваша бабушка или мама останется с целой шейкой бедра», — добавил он. 

В среднем в больницу доставляют по 12-18 человек в день. По этой причине растет нагрузка на персонал.

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