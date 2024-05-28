В Казани отключат архитектурную подсветку в рамках акции «Помочь планете»

29 мая в Казани будет отключена архитектурная подсветка у Казанской Ратуши, городской мэрии, административных зданий и некоторых жилых комплексов. Освещение не будет работать с 20:30 до 21:30 в связи с проведением акции «Помочь планете».

Комитет внешнего благоустройства призывает жителей города также принять участие в акции, отключив технику, электроприборы и освещение хотя бы на час. Это мероприятие направлено на привлечение внимания к необходимости бережного и ответственного отношения к природным ресурсам планеты.

Акция проводится в рамках «Марафона зеленых дел», и организаторы надеются, что временное отключение электроэнергии поможет значительно снизить энергопотребление и напомнит о важности сохранения природных ресурсов.