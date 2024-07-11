В Казани откроется детский багги-центр

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Город
11 июля 2024  12:42
Автор:
Эндже Гарафиева

Новый детский багги-центр, расположенный в Советском районе Казани по адресу улица Калашникова, дом 32а, получил заключение о соответствии требованиям проектной документации от Инспекции государственного строительного надзора РТ.

Фото: Госстройнадзор РТ

Здание с переменной этажностью площадью 2,4 тысячи кв. метров предназначено для круглогодичной эксплуатации.

В нем предусмотрены автомастерская, торговые помещения, а также универсальный зал, мастерские, административно-бытовые помещения и вспомогательные помещения.

Здание имеет 11 эвакуационных выходов и соответствует всем требованиям пожарной безопасности.

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