 В Казани откроется третья студия-лекторий «Знание»
news_header_top_970_100

В Казани откроется третья студия-лекторий «Знание»

Лекции будут доступны офф- и онлайн.

Город
17 декабря 2021  13:14
Автор:
Ольга Ильина

В Казани российское общество «Знание» открывает мультимедийную студию-лекторий на базе Казанского федерального университета (КФУ). Лекции будут доступны как в очном формате в студии, так и онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи Татарстана.

Первым мероприятием лектория станет  «Марафон открытий», где будут выступать эксперты по теме инноваций в сфере образования. Они расскажут о своем опыте и поделятся успешными кейсами запуска IT-стартапов.

Казань уже в третий раз становится площадкой для просветительских мероприятий общества «Знание». Ранее трансляции майских и сентябрьских марафонов «Нового Знания» набрали более 200 млн просмотров.

Новости
Среди победителей IX национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» определили легенду татарской эс
Среди победителей IX национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» определили легенду татарской эс
Законопроект о системе публичной власти в России прошел второе чтение
В Татарстане 19-летний почтальон украла пенсии на 66 тыс. рублей
ГК «Выбери Радио» в Казани взяла в управление «Радио Шансон»
ГК «Выбери Радио» в Казани взяла в управление «Радио Шансон»
В Татарстане вакцинальную компанию от ковида планируют завершить в январе
Минсельхозпрод РТ объявляет республиканский конкурс «Семейная фермерская династия Республики Татарст
Татарстанских подростков от ковида будут вакцинировать в два этапа
В Казани откроется третья студия-лекторий «Знание»