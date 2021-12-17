В Казани откроется третья студия-лекторий «Знание»

В Казани российское общество «Знание» открывает мультимедийную студию-лекторий на базе Казанского федерального университета (КФУ). Лекции будут доступны как в очном формате в студии, так и онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи Татарстана.

Первым мероприятием лектория станет «Марафон открытий», где будут выступать эксперты по теме инноваций в сфере образования. Они расскажут о своем опыте и поделятся успешными кейсами запуска IT-стартапов.

Казань уже в третий раз становится площадкой для просветительских мероприятий общества «Знание». Ранее трансляции майских и сентябрьских марафонов «Нового Знания» набрали более 200 млн просмотров.