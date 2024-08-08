В Казани откроют две новые платные парковки

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Город
8 августа 2024  14:58
Автор:
Эндже Гарафиева

Власти Казани расширяют сеть платных муниципальных парковок. В ближайшее время в городе появятся две новые парковочные зоны.

Одна из них —на улице Терегулова, где будет открыто 45 мест с обеих сторон дороги в районе домов № 14 и № 18. Вторая — на улице Мулланура Вахитова на 114 мест вдоль дома № 56, корпус В, возле станции метро «Козья Слобода».

Стоимость парковки на новых участках составит стандартные 30 рублей в час.

Кроме того, внесены изменения в схему организации уже существующих парковок. Так, на улице Парижской Коммуны число мест увеличено со 109 до 120, на улице Петербургская число мест сокращено со 139 до 132, а у Центрального стадиона число мест увеличено с 512 до 519.

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