В Казани откроют памятник поэту-фронтовику и бюст героя СВО

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Город
6 мая 2025  11:08

8 мая, в преддверии 80-летия Победы, в Казани состоится торжественное открытие памятника поэту-фронтовику Фатиху Каримову и бюста Героя России Дамира Гилемханова, участника СВО. Об этом сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на брифинге в кабмине республики.

Она отметила символичность соединения памяти героев разных поколений. В преддверии юбилея Победы в Татарстане приводят в порядок военные мемориалы, а в ряде районов продолжаются работы по созданию новых памятников, посвящённых подвигу советского народа.

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