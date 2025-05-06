В Казани откроют памятник поэту-фронтовику и бюст героя СВО

8 мая, в преддверии 80-летия Победы, в Казани состоится торжественное открытие памятника поэту-фронтовику Фатиху Каримову и бюста Героя России Дамира Гилемханова, участника СВО. Об этом сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на брифинге в кабмине республики.

Она отметила символичность соединения памяти героев разных поколений. В преддверии юбилея Победы в Татарстане приводят в порядок военные мемориалы, а в ряде районов продолжаются работы по созданию новых памятников, посвящённых подвигу советского народа.