В Казани откроют скульптурную композицию, посвященную Пушкину

В пятницу, 6 сентября, в Казани состоится серия мероприятий, приуроченных к 225-летию Александра Пушкина. В программе – открытие скульптурной композиции, выставки, презентация книги. Об этом пишет пресс-служба мэрии.

Центральным событием станет открытие скульптурной композиции, посвященной пребыванию поэта в Казани. Автор монумента – российский скульптор Тимофей Тюрин. Композицию установят у Дома профессора Карла Фукса (ул. Московская, 58), который Пушкин посетил в 1833 году. Церемония открытия состоится в 11:00.

Также в программе выставка эскизов гербов русских дворянских родов, выполненных внуком поэта Николаем Пушкиным и презентация историко-просветительского сборника «Пушкин и Казань: три дня и три века», посвященного пребыванию поэта в городе.