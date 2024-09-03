В Казани откроют скульптурную композицию, посвященную Пушкину

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Город
3 сентября 2024  11:50
Автор:
Эндже Гарафиева

В пятницу, 6 сентября, в Казани состоится серия мероприятий, приуроченных к 225-летию Александра Пушкина. В программе – открытие скульптурной композиции, выставки, презентация книги. Об этом пишет пресс-служба мэрии.

Центральным событием станет открытие скульптурной композиции, посвященной пребыванию поэта в Казани. Автор монумента – российский скульптор Тимофей Тюрин. Композицию установят у Дома профессора Карла Фукса (ул. Московская, 58), который Пушкин посетил в 1833 году. Церемония открытия состоится в 11:00.

Также в программе выставка эскизов гербов русских дворянских родов, выполненных внуком поэта Николаем Пушкиным и презентация историко-просветительского сборника «Пушкин и Казань: три дня и три века», посвященного пребыванию поэта в городе.

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В Казани откроют скульптурную композицию, посвященную Пушкину
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