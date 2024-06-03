В Казани открылась экспозиция об ирбисе

news_top_970_100
Город
3 июня 2024  19:00
Автор:
Валерий Саидов

На территории Пушечного двора в Казанском Кремле была запущена интерактивная уличная выставка под названием «Ирбис. Кошка-невидимка». Эта выставка включает в себя семь уникальных мультитач-объектов, которые рассказывают о краснокнижной большой кошке ирбисе.

Фото: © ИА «Татар-информ»

Ирбис, внесенный в Красную книгу, стал главной темой этой экспозиции, призванной привлечь внимание к исчезновению популяции снежного барса.

Посетители могут пройти стенды за 20 минут, услышать рык ирбиса и даже пощекотать его благодаря новым технологиям. Кроме того, гостям выставки предоставляется уникальная возможность увидеть мир глазами кошки-невидимки, так как был использован первый в России шлем виртуальной реальности, изготовленный на 3D-принтере и в форме головы этого животного.

 Фото: © ИА «Татар-информ»

Также на выставке можно найти фотозону, где посетители могут сделать снимки на фоне пейзажей национального парка «Сайлюгемский», который является местом обитания ирбисов. Экспозиция будет открыта до 30 сентября.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
На последнем дрифт-шоу в Казани инспекторы выписали 38 протоколов
В Казани открылась экспозиция об ирбисе
В Татарстане в этом году посадили 14 млн саженцев и сеянцев
Аятолла Хаменеи обратился к американской молодежи
В Зеленодольском Сабантуе лучшие батыры станут обладателями авто
Температура в Казани может подняться до +50 градусов
В РТ запланированы кадастровые работы по более чем 30 тыс. объектам недвижимости
За последние пять месяцев в РТ число погибших в ДТП выросло до 109 человек