В Казани открылась экспозиция об ирбисе

На территории Пушечного двора в Казанском Кремле была запущена интерактивная уличная выставка под названием «Ирбис. Кошка-невидимка». Эта выставка включает в себя семь уникальных мультитач-объектов, которые рассказывают о краснокнижной большой кошке ирбисе.

Фото: © ИА «Татар-информ»

Ирбис, внесенный в Красную книгу, стал главной темой этой экспозиции, призванной привлечь внимание к исчезновению популяции снежного барса.

Посетители могут пройти стенды за 20 минут, услышать рык ирбиса и даже пощекотать его благодаря новым технологиям. Кроме того, гостям выставки предоставляется уникальная возможность увидеть мир глазами кошки-невидимки, так как был использован первый в России шлем виртуальной реальности, изготовленный на 3D-принтере и в форме головы этого животного.

Фото: © ИА «Татар-информ»

Также на выставке можно найти фотозону, где посетители могут сделать снимки на фоне пейзажей национального парка «Сайлюгемский», который является местом обитания ирбисов. Экспозиция будет открыта до 30 сентября.