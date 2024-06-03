В Казани открылась экспозиция об ирбисе

На территории Пушечного двора в Казанском Кремле была запущена интерактивная уличная выставка под названием «Ирбис. Кошка-невидимка». Эта выставка включает в себя семь уникальных мультитач-объектов, которые рассказывают о краснокнижной большой кошке ирбисе.
Ирбис, внесенный в Красную книгу, стал главной темой этой экспозиции, призванной привлечь внимание к исчезновению популяции снежного барса.
Посетители могут пройти стенды за 20 минут, услышать рык ирбиса и даже пощекотать его благодаря новым технологиям. Кроме того, гостям выставки предоставляется уникальная возможность увидеть мир глазами кошки-невидимки, так как был использован первый в России шлем виртуальной реальности, изготовленный на 3D-принтере и в форме головы этого животного.
Также на выставке можно найти фотозону, где посетители могут сделать снимки на фоне пейзажей национального парка «Сайлюгемский», который является местом обитания ирбисов. Экспозиция будет открыта до 30 сентября.