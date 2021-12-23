В Казани открылась новая дезинфекционная станция

В Казани заработала новая дезинфекционная станция — это первый объект подобного типа,который появился в России за последние 20 лет. Учреждение сегодня посетили мэр города Ильсур Метшин и руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Мы внимательно все осмотрели и убедились в том, что здесь есть все необходимое для профессионального и оперативного реагирования на любые вызовы, связанные с пандемией. Будем стоять на страже здоровья жителей и гостей столицы», — заявил Метшин.

Он напомнил, что до этого дезстанция Казани находилась в старом, аварийном здании на улице Карла Маркса, построенном еще в 1928 году.

«Дезинфекционная станция переехала в новое здание. Современное, соответствует всем санитарным требованиям, что позволит сотрудникам эффективно выполнять свою работу. Конечно, это огромный подарок столице нашей республики. Потому что в настоящее время дезинфекционная станция необходима для безопасного проживания людей», — отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.