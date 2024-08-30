В Казани открылась обновленная «Сковородка» у главного здания КФУ

В День города и Республики Татарстана перед главным зданием Казанского федерального университета открылась обновленная «Сковородка» – популярная площадка для отдыха и общения студентов, горожан и гостей Казани. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: © пресс-служба КФУ

Работы по обновлению «Сковородки» длились 18 дней. За это время была демонтирована старая брусчатка и основание, выровнены ступени и уложена новая гранитная брусчатка.

Проректор по хозяйственной деятельности КФУ Алмаз Мингулов отметил, что «Сковородка» давно стала любимым местом отдыха и общения для всех, кто посещает университет.