В Казани открылась обновленная «Сковородка» у главного здания КФУ

news_top_970_100
Город
30 августа 2024  17:23
Автор:
Эндже Гарафиева

В День города и Республики Татарстана перед главным зданием Казанского федерального университета открылась обновленная «Сковородка» – популярная площадка для отдыха и общения студентов, горожан и гостей Казани. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

 Фото: © пресс-служба КФУ

Работы по обновлению «Сковородки» длились 18 дней. За это время была демонтирована старая брусчатка и основание, выровнены ступени и уложена новая гранитная брусчатка.

Проректор по хозяйственной деятельности КФУ Алмаз Мингулов отметил, что «Сковородка» давно стала любимым местом отдыха и общения для всех, кто посещает университет.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казанском Кремле прошел фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест 2024»
Гран-при фестиваля «Казанское полотенце» завоевал оркестр «Навруз» из Башкортостана
Минниханов оценил ледовое шоу Алины Загитовой «Хранители времени» в Казани
Пункт отбора на военную службу по контракту работает в День Казани и Татарстана
В Казани открылась обновленная «Сковородка» у главного здания КФУ
Мотофестиваль «Два Кремля» прошел в Казани
В Казани открылся обновленный молодежный центр «Вертолет»
Полицейские в Татарстане по горячим следам задержали преступника