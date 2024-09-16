В Казани открылась выставка к 300-летию РАН

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Республика
16 сентября 2024  15:09
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани, в здании Академии наук Республики Татарстан, сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 300-летию Российской Академии наук и 220-летию Казанского императорского университета.

 Фото: © Татар-информ

В рамках мероприятия была открыта передвижная стендовая выставка, рассказывающая об истории успеха российской науки на протяжении трех столетий. Выставка стала совместным проектом Академии наук РТ и Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова подчеркнула важность популяризации науки для будущего нашей страны, а Анна Громова, председатель наблюдательного совета просветительского общества, выразила гордость за достижения отечественной науки, которая на протяжении веков внесла значительный вклад в развитие мировой цивилизации.

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов отметил важность сохранения родного языка, традиций и культуры, подчеркнув, что это одно из ключевых направлений стратегии научно-технологического развития России.

В завершение мероприятия, состоялась Всероссийская научная конференция, посвященная вкладу отечественной академической науки в развитие российского государства.

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