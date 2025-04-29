В Казани открылась выставка к 80-летию Победы

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Город
29 апреля 2025  17:51

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Казани начала работу Всероссийская выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция будет доступна для посещения до 30 мая.

В числе представленных работ — портрет маршала Жукова кисти Светланы Тимофеевой и образ поэта Мусы Джалиля, созданный Надией Голощаповой. Также выставка включает акварели Натана Солодухи и Татьяны Шаталиной, картины Лады Аюдаг и циклы зарисовок Любови Горшковой, выполненные в послевоенные годы. Современные авторы, такие как Ирина Краснова-Волгина и Епроксия Кокозова, представили произведения, отражающие память о героях войны.

Посетить экспозицию можно по адресу: ул. Карла Маркса, 31/7.

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