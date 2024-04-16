В Казани открылась выставка политической карикатуры

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Город
16 апреля 2024  10:35
Автор:
Елизавета Черкина

На Фестивальном бульваре рядом со зданием «Татмедиа» открылась выставка победителей конкурса политической карикатуры, объявленного в минувшем году журналом «Чаян». Она посвящена международным событиям последних лет.

- В конкурсе участвовали художники из разных уголков страны, к примеру из Казани, Санкт-Петербурга, Мурманска, Пскова, Москвы, Самары, - сообщил журналистам главный редактор журнала «Чаян» Рафаэль Халилуллов. - Они прислали порядка 100 работ в разных техниках. Данная выставка продолжает традиции советской карикатуры. Она продлится до 9 мая этого года. 

Руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил, что журнал «Чаян» продолжает отзываться на актуальные события. Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков проинформировал, что эту выставку планируется представить в Сочи на форуме Союза журналистов России.

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