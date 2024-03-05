В Казани открылась выставка, посвященная татарскому писателю Амирхану Еники

В экспозиции представлены предметы из фондов Музея А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина и Национального музея РТ. Среди них письма, дневники, рукописи, книги с автографами писателей. Их передала Музею Горького и Шаляпина в 2009 году, в год 100-летия писателя, его дочь Резеда Амирхановна.

Национальный музей представил предметы, переданные в его фонды самим писателем. Это фронтовой блокнот, фотографии писателей, рукописные и машинописные страницы произведений с авторскими редакторскими правками, портрет Амирхана Еники, написанный художником Виктором Куделькиным.

- Выставка не случайно проводится именно в этом музее, ведь здесь находилась часть реликвий Амирхана Еники, - рассказал «КВ» заведующий Домом татарской книги (филиал Национального музея Республики Татарстан) Айдар Шайхин. - В целом здесь представлена большая коллекция вещей, связанных с татарскими писателями. Когда-то этот музей был крупным татароведческим центром Татарстана, в том числе по изучению наследия татарских писателей. Амирхан Еники для татарской культуры является не просто одним из писателей, это один из важнейших, главнейших писателей второй половины прошлого столетия. Он смог в своем творчестве показать все богатство и красоту татарского языка. Амирхан Еники вывел татарский язык на уровень литературного совершенства!

Отметим, что Амирхан Нигметзянович Еникеев (Амирхан Еники) родился 17 февраля (2 марта по новому стилю) 1909 года в деревне Новые Каргалы Уфимской губернии. Семья Еникеевых была крестьянской, хотя и принадлежала к древнему роду татарских мурз. В 1925 году Амирхан Еники приехал на учебу в Казань, в дальнейшем его работа была связана с различными учреждениями и предприятиями Казани и Баку.

Первые рассказы Амирхана Еники были напечатаны в 1926 году. В 1929-м его первая повесть «Дус кеше» («Друг») вышла отдельным изданием. В июле 1941 года он ушел на фронт, прошел войну. После демобилизации работал в Татарском радиокомитете, затем в редакции журнала «Колхоз бригадасы» («Колхозная бригада»). С 1950 года Амирхан Еники посвятил свою жизнь литературно-творческой деятельности. Широкую известность писателю принесли повести «Совесть», «Последняя книга», «Марево», «Болотный цветок».