В Казани открылась выставка раритетов Нацмузея РТ

В экспозицию «Раритеты Национального музея Республики Татарстан» (0+) вошло 400 предметов из фондов Нацмузея РТ, насчитывающих около миллиона экспонатов. Здесь представлены памятники культуры Древнего Египта, античная, нумизматическая, орнитологическая, зоологическая коллекции, средневековые клады, памятники православной культуры, коллекция татарских ювелирных украшений, коллекция оружия и фарфора.

Коллекция памятников культуры Древнего Египта связана с Казанским университетом, где был создан кабинет древностей и редкостей. Он стал первым местом хранения египетских памятников - сюда в 1842 году Академией наук из Санкт-Петербурга были переданы скарабеи и статуэтки божеств. В 1894 году кабинет древностей получил саркофаг жрицы Неситауджатахет и девять ритуальных статуэток ушебти, которые стали частью щедрого дара хедива Египта Аббаса II Хильми императору Александру III.

Первыми предметами египетской коллекции Казанского городского музея стали артефакты из собрания известного коллекционера Андрея Федоровича Лихачева. В нее вошли, например, фигуры божеств - Осириса и его жены Исиды с сыном Гором, а также древние сосуды, один из них с изображением паруса, сетку для волос и фрагмент саркофага.

Античная коллекция фондов Нацмузея РТ насчитывает около 400 предметов и включает памятники материальной культуры Древней Греции и Северного Причерноморья. В ее составе - античная скульптура, расписная керамика, предметы из бронзы, стеклянные изделия.

Особое место в собрании Нацмузея РТ занимает коллекция фарфора. Первые предметы поступили в Казанский городской музей в 1895 году в составе собрания Андрея Федоровича Лихачева. За время своего существования коллекция часто пополнялась. Сейчас она насчитывает более трех тысяч предметов. Это изделия из стран Западной Европы, России, Китая и Японии. К примеру, среди образцов музейной коллекции - пиалы, чашечки и чайники, блюда и вазы XVIII - XIX веков из Китая, который на протяжении столетий являлся основным производителем фарфора. А коллекция российского фарфора представлена изделиями завода Гарднера и Императорского фарфорового завода.

Много на этой выставке красоты, которую хочется подробно рассматривать. Однако взгляд в первую очередь приковывает четырехметровая таксидермическая скульптура белуги весом 960 кг. Рыба была выловлена недалеко от Саратова в 1895 году. Это чудо свидетельствует о том, какие экземпляры водились когда-то в волжских глубинах.

В день открытия выставки состоялось еще одно важное событие - подписание соглашения между Национальным музеем, Академией наук РТ, Татарским государственным академическим театром им. Г.Камала и АО «Татмедиа».