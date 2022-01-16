В Казани открылась выставка художника Айдарова, чьи картины побывали в космосе

В Казани открылась выставка художника Ильяса Айдарова, чьи картины в начале 2000-х годов были выставлены в космосе, сообщает Минкультуры РТ.

«Этот художник и архитектор — правнук Мутыгуллы Тухватуллина (1845–1920), татарского просветителя, имама татарской Красной мечети города Уральска, духовного наставника и учителя Габдуллы Тукая», — сообщила пресс-служба Минкульт.

Ильяс Айдаров стал первым художником, чьи картины были выставлены в космосе. В Книге рекордов Гиннесса есть запись об этом событии.

Выставка открыта в галерее «Дом-Art» и продлится до 17 марта 2022 года.