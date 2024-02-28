В Казани открыли бюст экс-министра здравоохранения РТ Марата Садыкова

В церемонии открытия участвовали заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин. Выступил также сын Марата Садыкова Марсель Маратович.

- Хотелось бы выразить огромную благодарность за поддержку, сочувствие, множество теплых слов, сказанных в адрес Марата Наилевича за все это время, - сказал Марсель Маратович. - Это очень значимо для нашей семьи. Мы им бесконечно гордимся. Пусть память о нем всегда будет жить в наших сердцах.

Лейла Ринатовна тоже сказала много добрых слов о Марате Наилевиче.

- Мы всегда вспоминаем улыбку, настроение, бодрость духа, яркость таланта Марата Наилевича, - отметила она. – Это большой друг тех, кто сегодня пришел сюда.

Марсель Миннулин назвал Марата Наилевича незаурядной личностью, огромным профессионалом, организатором и открытым, добрейшим человеком.

- Будучи министром, он принял серьезный вызов, с которым столкнулся мир – это ковид, - продолжил Марсель Мансурович. – С честью наша республика вышла из этой ситуации. С нами советовались разные регионы. Благодаря Марату Наилевичу мы были в тесной связи с ведущими клиниками России.

Отметим, что Марат Садыков возглавлял министерство здравоохранения РТ почти пять лет. До этого с 2008 по 2018 год он работал главным врачом в городской клинической больнице №7 Казани. С целью увековечивания памяти городской клинической больнице №7 Казани присвоено имя Марата Садыкова.

Марат Наилевич - заслуженный врач РТ и кандидат медицинских наук, был награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», благодарностью Президента РТ, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2023 году Указом Президента России Владимира Путина за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу посмертно был удостоен ордена Пирогова.