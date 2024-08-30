В Казани открыли мемориальную доску в честь Героя Социалистического Труда Ильдуса Мостюкова

День Республики Татарстан Раис Татарстана Рустам Минниханов начал с открытия мемориальной доски в честь Героя Социалистического Труда, генерального конструктора единой системы государственного радиолокационного опознавания «свой-чужой» Ильдуса Мостюкова.

Фото: © министерство культуры РТ

Мемориальная доска была установлена на улице Горького на доме, в котором жил ученый. Он скончался на 97-м году жизни 6 июля 2024 года.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Автор мемориальной доски — скульптор, член Союза художников России Зульфия Мухамедьянова. В церемонии открытия приняли участие также внук, сын и дочь Мостюкова.

Вклад Ильдуса Мостюкова в развитие отечественной оборонной промышленности неоценим. Он был руководителем Казанского ОКБ-294, головного института страны по разработке систем радиолокационного вооружения.

Под его руководством было создано множество систем и образцов военной техники, в том числе система «свой-чужой», за которую он был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Помимо научной работы, Ильдус Мостюков активно занимался общественной деятельностью, был депутатом Верховного Совета ТАССР и Казанского городского совета. С 1999 года он возглавлял общественную организацию «Герои Татарстана» и входил в президиум Республиканского совета ветеранов и политсовета «Татарстан – новый век».