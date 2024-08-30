В Казани открыли мемориальную доску в честь Героя Социалистического Труда Ильдуса Мостюкова

news_top_970_100
Город
30 августа 2024  10:25
Автор:
Эндже Гарафиева

День Республики Татарстан Раис Татарстана Рустам Минниханов начал с открытия мемориальной доски в честь Героя Социалистического Труда, генерального конструктора единой системы государственного радиолокационного опознавания «свой-чужой» Ильдуса Мостюкова.

 

Фото: © министерство культуры РТ

Мемориальная доска была установлена на улице Горького на доме, в котором жил ученый. Он скончался на 97-м году жизни 6 июля 2024 года.

 

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Автор мемориальной доски — скульптор, член Союза художников России Зульфия Мухамедьянова. В церемонии открытия приняли участие также внук, сын и дочь Мостюкова.

Вклад Ильдуса Мостюкова в развитие отечественной оборонной промышленности неоценим. Он был руководителем Казанского ОКБ-294, головного института страны по разработке систем радиолокационного вооружения.

Под его руководством было создано множество систем и образцов военной техники, в том числе система «свой-чужой», за которую он был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Помимо научной работы, Ильдус Мостюков активно занимался общественной деятельностью, был депутатом Верховного Совета ТАССР и Казанского городского совета. С 1999 года он возглавлял общественную организацию «Герои Татарстана» и входил в президиум Республиканского совета ветеранов и политсовета «Татарстан – новый век».

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани появилось первое экограффити, которое очищает воздух
В Казани появилось первое экограффити, которое очищает воздух
Ореховый сезон в Татарстане в самом разгаре: польза и особенности лесных орехов
В Казани одновременно зарегистрировали 45 пар молодоженов
В Казани одновременно зарегистрировали 45 пар молодоженов
В Казани открылся духовный комплекс «Тихий сад» на территории ДРКБ
В Казани открыли мемориальную доску в честь Героя Социалистического Труда Ильдуса Мостюкова
Главного редактора «Казанских ведомостей» наградили медалью
Стала известна программа масштабной патриотической акции «Вступай в Армию Победы!» в Казани
В Казани запустили оплату проезда в метро «по взгляду»