В Казани открыли новый 29-метровый мост в поселке Отары

news_top_970_100
Город
30 мая 2025  09:56

Сегодня состоялось торжественное открытие нового моста через протоку в поселке Отары, который соединил улицы Техническую и Поперечно-Отарскую. Строительство объекта началось весной 2023 года и завершилось в установленные сроки.

Длина моста составляет 29 метров, ширина – 14 метров, включая двухполосную проезжую часть (9 метров) и пешеходные зоны по 2 метра с каждой стороны. Конструкция оснащена современными системами безопасности, включая барьерные ограждения и наружное освещение.

Как отметили в комитете внешнего благоустройства Казани, новый мост не только улучшит транспортную доступность для жителей Приволжского района, но и обеспечит дополнительный выезд на Большое Казанское кольцо. В рамках проекта также проведены работы по укреплению русла протоки и благоустройству прилегающей территории.

Открытие объекта стало частью масштабной программы развития дорожной инфраструктуры города, направленной на повышение качества жизни горожан и улучшение транспортной связности районов.

news_right_column_240_400
Новости
Хоккеистки «Ак Барс-Динамо» начали чемпионат с двух побед
Более 7 тысяч кубов мусора убрали с дорог Татарстана за два месяца
В «Нефтехимике» подтвердили назначение Игоря Гришина на пост главного тренера
Михаил Афанасьев о вызовах и перспективах Зеленодольска
Безопасное купание в Казани обеспечат на четырех пляжах
Безопасное купание в Казани обеспечат на четырех пляжах
В Казани открыли новый 29-метровый мост в поселке Отары
Возраст не преграда для спортивных достижений
Возраст не преграда для спортивных достижений
652 проверки: в Татарстане выявлено более 120 нарушений при капремонте домов