В Казани открылись новые инженерные классы авиастроительной направленности

В казанском лицее №35 при поддержке ведущих предприятий отрасли и вузов, открылись инженерные классы авиастроительной направленности, сообщает телеграм-канал «Казанское образование».

Фото: ©Телеграм-канал «Казанское образование»

245 школьников уже сели за парты, чтобы постигать азы конструирования авиационных систем, цифровых и производственных технологий. Партнерами проекта выступили Московский авиационный институт, Объединенная авиастроительная корпорация, завод «Туполев» и КНИТУ-КАИ.

Для ребят разработана насыщенная программа обучения, включающая в себя не только теоретические занятия, но и практические мероприятия. Так, ученики 10-го инженерного класса уже посетили Казанский авиационный завод имени Горбунова, где познакомились с производством легендарных самолетов Ту-214.

Стоит отметить, что лицей №35 – не единственный в столице Татарстана, где реализуется подобный проект. Инженерные классы авиастроительной направленности уже действуют в гимназии №179 и лицее №83.