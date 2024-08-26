В Казани открылись пункты вакцинации от гриппа прямо у станций метро

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Город
26 августа 2024  10:22
Автор:
Эндже Гарафиева

Теперь жителям Казани стало еще проще защитить себя от гриппа. Шесть пунктов вакцинации начали работу прямо у станций метро. Привиться могут все желающие старше 18 лет, предъявив паспорт.

Мобильные пункты открыты у станций метро «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья Слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». Они работают ежедневно с 8:00 до 19:00.

Вакцинируют жителей отечественной вакциной «Совигрипп», которая считается наиболее эффективной для защиты от гриппа и его осложнений, пишет мэрия города.

Важно помнить, что вирусы гриппа постоянно мутируют, а иммунитет от предыдущей вакцинации постепенно снижается. Поэтому рекомендуется делать прививку ежегодно, особенно в конце лета и начале осени, чтобы организм успел выработать иммунитет до начала сезона гриппа.

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В Казани открылись пункты вакцинации от гриппа прямо у станций метро