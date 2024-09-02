Сегодня в Казани открылись сразу три новых лицея, рассчитанные на более чем 4 тысячи учеников. Это лицей №95 «Икән» в жилом районе «Весна», лицей №133 «Гаилә» в одноименном микрорайоне и лицей №79 «Родина» по улице Родины. Об этом пишет казанская мэрия.

Фото: © мэрия Казани

На аппаратном совещании мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что столица Татарстана продолжает лидировать среди столиц субъектов России по количеству новых школ, и эта тенденция сохранится, пока не будут решены все вопросы, связанные с обеспечением качественного образования для всех детей.

Мэр города поздравил жителей с Днем знаний. Он добавил, что в этом году 4 тысячи детей пришли в новые школы, две из которых были открыты вместе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в пятницу, 30 августа.

Метшин подчеркнул, что каждое из новых зданий отличается индивидуальным дизайном, «это уже дизайнерские полеты мысли и фантазии, которые воплотили любящие детей строители. Получились прекрасные школы, одна другой лучше».

Глава города напомнил, что в 2023 году в Казани построили четыре школы на 6 тысяч детей, что стало рекордом. За последние 10 лет в столице Татарстана возвели 90 детских садов и 25 общеобразовательных учреждений.