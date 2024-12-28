В Казани открылся «Добрый дом»

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Город
28 декабря 2024  15:46
Автор:
Елизавета Черкина
Автор фото: Елизавета Черкина

Сегодня на ул. Б. Шахиди, дом 26, стр. 1 открылся культурно-досуговый и образовательный центр «Добрый дом». Среди организаторов строительства – благотворительный проект «Приют человека», Ротари клуб «Казань», ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса РТ.

- Известно, что, когда у человека закрываются все базовые потребности, к примеру, в еде, жилье, одежде, ему нужно развитие, – рассказал директор «Приюта человека» Александр Суханов. – Нашим подопечным это тоже необходимо, есть такой запрос от них. В «Добром доме» будет не только библиотека. Здесь планируется проводить тренинги, мастер-классы и многое другое. Будем смотреть хорошие фильмы.

Напомним, автономная некоммерческая организация «Центр социальной реабилитации «Приют Человека» с 2018 года занимается благотворительной деятельностью по оказанию всесторонней поддержки социально незащищенным слоям населения — малоимущим пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, погорельцам, лицам без определенного места жительства, а также людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

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